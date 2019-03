Gepensioneerde zakenman (65) beschoten op oprit: “Schutter stond op nog geen vier meter van mij” Bart Kerckhoven en Ken Standaert

12 maart 2019

18u24 5 Dilbeek Een gepensioneerde zakenman is vorige week onder vuur genomen op zijn oprit in de Doornstraat in Itterbeek. De dader vuurde verschillende keren op de bewoner en vluchtte weg. André C. (65) bleef ongedeerd, maar de dader is spoorloos. “Ik ben instinctief weggedoken”, vertelt het slachtoffer. “Maar hij had me net zo goed kunnen vermoorden.”

De feiten speelden zich woensdagavond 6 maart af in de Doornstraat in Itterbeek maar raakten pas dinsdag bekend. Net voor middernacht parkeerde C. toen zijn wagen op de oprit van zijn huis. “Ik bracht de avond door op café en volgde er de voetbalwedstrijd PSG-Manchester United”, vertelt de man. “Ik stapte uit mijn BMW om de poort te openen toen opeens een man opdook in donkere kleren. Hij was gemaskerd en was gewapend. Er vielen verschillende schoten en instinctief ben ik weggedoken. De man is nadien weggelopen naar het einde van de straat en wellicht in een wagen gestapt. Hij had me net zo goed kunnen vermoorden want hij stond op nog geen vier meter van mij.”

Vermoeden van wie dader is

Buren hoorden die avond twee schoten. Meteen nadien werd de politie opgetrommeld en die kwam met verschillende ploegen ter plaatse, maar de dader kon dus wegvluchten. Het parket Halle-Vilvoorde is intussen al een onderzoek gestart, maar de schutter kon nog niet ontmaskerd worden. André C. is gepensioneerd en was jarenlang actief in de Brusselse zakenwereld. Zijn caféspelen stonden jarenlang in tientallen horecazaken in de hoofdstad. De man heeft wel vermoedens over wie de schutter op hem afgestuurd heeft, maar meer wil hij daarover niet kwijt.

Niet de eerste keer volgens buren

Bij de buren is wel te horen dat het niet de eerste keer is dat de politie zich naar het huis van de man haast. De eerste vrouw van C. overleed enkele jaren geleden. Nadien vond hij het geluk bij een andere vrouw maar de ruzies in het gezin liepen zo uit de hand dat die relatie op een vechtscheiding uitliep. Zijn ex gaf zelfs ooit de buurvrouw een klap omdat die te lang met hem gepraat had. Bij één van de tussenkomsten van de politie was zijn ex zo dolgedraaid dat ze gas gaf met haar wagen net toen de politie haar aanmaande om te stoppen. “Zijn vrouw hebben we intussen al een hele tijd niet meer gezien. Maar we zijn hier niet gerust in”, klonk het gisteren bij de buren. “Dit is een rustige straat om te wonen. Die kogels hadden net zo goed iemand van ons kunnen raken. We hopen dan ook dat we dit niet meer moeten mee maken.”