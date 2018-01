Gemeenteraadscommissie buigt zich over herinrichting Spanjeberg 25 januari 2018

02u25 0 Dilbeek De plannen voor de herinrichting van de Spanjebergstraat zullen onder de loep genomen worden door een gemeenteraadscommissie. Die beslissing komt er na kritiek van omwonenden.

Het buurtcomité van de Spanjebergstraat wist meer dan 600 handtekeningen in te zamelen tegen de geplande herinrichting van de straat. Zij zijn het niet eens met de aanleg van een aparte busstrook voor De Lijn. Voorts wordt er ook geprotesteerd tegen het verdwijnen van achttien parkeerplaatsen.





Mobiliteitsschepen Stijn Quaghebeur toonde begrip, en wil de zaak nu bespreken binnen een gemeenteraadscommissie. "Samen met De Lijn en het studiebureau", legt hij uit. "Dan kunnen we alles in detail bekijken. We weten dat er op dagelijkse basis veel bussen door de straat rijden - zo'n 235. De vraag van de inwoners kan ik dus begrijpen. Wat ik wel betreur, is de timing van de petitie. Er werden twee openbare onderzoeken opgestart, waarbij de inwoners hun mening over het masterplan kwijt konden. Spijtig genoeg komt deze protestactie net voor de start van de werken."





Druk zetten op De Lijn

Luc Deleu, fractieleider van oppositiepartij Open Vld, is ook te vinden voor een overheveling naar de gemeenteraadscommissie. Maar hij wil ook dat de gemeente druk zet op De Lijn. "Deze petitie zet aan tot nadenken", klinkt het. "In het masterplan is het moeilijk om te balanceren tussen inwoners en de openbare diensten. Het plan moet herbekeken worden. Het kan niet zijn dat de rode loper zomaar uitgerold wordt voor de bussen van De Lijn."





Piet Ronsijn van het buurtcomité is evenwel ontgoocheld. "Wij mochten na ons pleidooi niet reageren op de argumenten van de raadsleden", zegt hij. "Dat is toch niet democratisch? Voorts is het jammer dat een gemeenteraadscommissie de knoop zal doorhakken. De buurt wordt weer buitenspel gezet." (MEN)