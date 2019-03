Gemeenteraad geeft groen licht voor budget 2019 Michiel Elinckx

27 maart 2019

18u54 2 Dilbeek De gemeenteraad heeft het budget voor 2019 goedgekeurd. Het gemeentebestuur zal bijna 19 miljoen investeren in diverse projecten.

Het budget werd met een maand vertraging goedgekeurd. Door problemen met de nieuwe boekhoudkundige software waren de begeleidende documenten niet op tijd klaar. Dinsdagavond keurde de gemeenteraad het budget uiteindelijk goed. Dilbeek investeert onder meer in wegen- en fietspadeninfrastructuur. Op het programma staan de herinrichtingswerken in het centrum van Dilbeek en Dansaertlaan. Ook is er geld voor de heraanleg van Hoogveld-Molenberg, Kerselaarstraat, Kweeperenboomlaan, Bodegemstraat-Ternatstraat, Roelandsveldstraat en de aanleg van een parking in de Lumbeekstraat.

Energiezuinig

Het gemeentebestuur wil dit jaar starten met de bouw van de nieuwe brandweerkazerne langs de Ninoofsesteenweg. Daarnaast gaat 6 miljoen euro naar sport en cultuur. Dilbeek onderneemt ook energiebesparende maatregelen: er is een investering van meer dan 1 miljoen euro geplant voor milieuvriendelijkere gemeentelijke gebouwen. Na de goedkeuring van het budget zal het college zo snel mogelijk het meerjarenplan 2020-2025 opmaken.