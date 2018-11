Gemeentelijke vervoerdienst blaast 25 kaarsjes uit Michiel Elinckx

05 november 2018

15u26 0 Dilbeek In Breugheldal werd de 25ste verjaardag van de vervoerdienst van Dilbeek gevierd. De vrijwillige chauffeurs, die zich al jarenlang inzetten voor de vervoerdienst, werden er een avond in de bloemetjes gezet, met een feestelijke receptie en een barbecue.

Dilbeek kent al jaren een enorme vergrijzing. Bijna een kwart van de totale bevolking is bejaard. Als antwoord op deze problematiek werd het idee geopperd om een vervoerdienst uit te bouwen vanuit het gemeentebestuur. De sociale dienst nam de praktische organisatie van de Minder Mobielen Centrale op zich. In april 1993 werd het startschot gegeven met een ploeg van ongeveer 10 chauffeurs. 25 jaar later zijn er 13 chauffeurs en heeft de gemeentelijke vervoerdienst 122 - goed voor 727 ritten en 18.849 kilometer per jaar. De afgelopen 25 jaar reden er in totaal 108 chauffeurs voor de vervoerdienst. De Dilbeekse vervoerdienst blijft op zoek gaan naar vrijwilligers. Wie interesse heeft, kan meer info verkrijgen bij de dienst ouderenwelzijn via 02 568 00 46.