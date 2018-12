Gemeentelijke huursubsidie opgetrokken tot 58 euro Michiel Elinckx

19 december 2018

16u28 1 Dilbeek De gemeentelijke huursubsidie wordt opgetrokken van 50 euro naar 58 euro. Dat werd beslist op de gemeenteraad. Opvallend: de Franstalige partij UF bracht het punt aan.

Via de gemeentelijke huursubsidie verleent de gemeente Dilbeek aan bepaalde inwoners een financiële tussenkomst in de huurprijs van de woning die een persoon, in afwachting van de toewijzing van een sociale woning, huurt op de private markt. Tot nu toe reikte Dilbeek 50 euro huursubsidie uit. De Franstalige partij UF ging daar niet mee akkoord, en diende een amendement in tijdens de gemeenteraad. “Het bedrag van 50 euro werd in september 2009 door de gemeenteraad vastgesteld”, zegt raadslid Guy Pardon (UF). “Dat is meer dan 9 jaar geleden. Intussen zijn de prijzen verhoogd, maar is er geen indexatie van de huursubsidie. Daarom willen we een verhoging tot 58 euro voorstellen.” Tegen ieders verwachting in werd het agendapunt goedgekeurd. Groen/sp.a en CD&V stemden voor het punt, N-VA kantte zich tegen het voorstel. Doordat Open VLD zich onthield, keurde de gemeenteraad het amendement goed. Nadien werd ook het volledig reglement goedgekeurd.

Meer over UF

politiek

Dilbeek