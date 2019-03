Gemeentebestuur wil Dilbeekse kinderen voorrang geven bij inschrijving middelbare school Tegen 2024 dreigt capaciteitstekort van 835 plaatsen in secundaire scholen Michiel Elinckx

07 maart 2019

14u27 0 Dilbeek Als het van schepen van Onderwijs Luc Deleu (Open Vld) afhangt, zullen Dilbeekse scholieren in de toekomst voorrang krijgen tijdens de inschrijvingsperiode bij Dilbeekse middelbare scholen. Samen met Open Vld-volksvertegenwoordiger Jo De Ro wil Deleu naar een oplossing zoeken voor het groeiende capaciteitsprobleem. De uitdaging is groot: tegen 2024 dreigt een tekort van 835 plaatsen in de Dilbeekse secundaire scholen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Jo De Ro (Open Vld) kwam deze week naar buiten met onthutsende cijfers. In de onderwijszone Dilbeek dreigt een capaciteitstekort van bijna 3.000 plaatsen tegen 2024. De gemeente Dilbeek heeft, met 835 plaatsen, het grootste tekort. Ook in de omliggende gemeenten moeten er plaatsen bijkomen. In Opwijk is er een plaatstekort voor 481 leerlingen, in Asse 441. Merchtem volgt daarna met 407 plaatsen, Ternat moet bijkomende ruimte voor 222 scholieren voorzien.

Steun van 5 miljoen euro

“De huidig toegekende middelen volstaan niet om het tekort van bijna 3.000 plaatsen weg te werken”, zegt parlementslid De Ro. “Gezien de verwachte tekorten in de omringende onderwijszones mag men er niet van uitgaan dat deze tekorten daar kunnen worden opgevangen. Een extra investering is dus dringend nodig.” Schepen Deleu bevestigt dat Dilbeek voor een grote uitdaging staat, maar voegt ook meteen toe dat een eerste stap gezet is. “Wij hebben meer dan 5 miljoen euro aan capaciteitsmiddelen van de Vlaamse regering ontvangen”, zegt schepen Deleu. “Met dat geld komen er 338 plaatsen bij in het Dilbeekse basisonderwijs. Daarbovenop worden er 188 plaatsen gecreëerd in het secundair onderwijs.”

Voorrang aan Dilbeekse scholieren

Dilbeek heeft tot 2024 tijd om zijn capaciteit te vergroten. Daarom wil Deleu rond tafel zitten met verschillende partners om de mogelijkheden te bekijken. De liberale schepen komt ook op de proppen met een opmerkelijk voorstel. “We willen bekijken of Dilbeekse kinderen voorrang kunnen krijgen tijdens de inschrijvingsperiode”, aldus Deleu. “Momenteel volgen veel jongeren uit Brussel les in Regina Caeli en Don Bosco. Daarom willen we Dilbeekse scholieren eerst de kans geven om zich in te schrijven, daarna is het de beurt aan niet-Dilbekenaren. We bekijken nu hoe het voorstel uitgewerkt kan worden. Duwen we het door op lokaal vlak of komt er een aanpassing van het decreet?”

Praten met verschillende onderwijsnetten

Deleu wil ook samenzitten met de verschillende onderwijsnetten om uitbreidingsmogelijkheden te bekijken. “Daaruit moet een plan komen om extra capaciteit te creëren. We hebben nog tijd tot 2024, dus het is zeker mogelijk om alle opties rustig te bekijken. Het wordt een grote uitdaging. Dilbeek kan zijn scholieren niet doorverwijzen naar naburige regio’s, want daar zitten de scholen ook vol. Dat maakt het vraagstuk natuurlijk iets ingewikkelder.”