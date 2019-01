Gemeentebestuur roept halt toe aan plan voor metrolijn in Groot-Bijgaarden Michiel Elinckx

22 januari 2019

19u03 0 Dilbeek Het Dilbeeks schepencollege loopt niet meteen warm voor het idee van een nieuwe metrolijn in Groot-Bijgaarden. Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) wil de metrolijn én een grote park-and-ride aan de Gossetlaan. Volgens burgemeester Willy Segers (N-VA) zal het niet zo’n vaart lopen.

Pascal Smet pakte maandag uit met een opvallend voorstel: een nieuwe metrolijn in Groot-Bijgaarden. Volgens Smet zou de lijn er moeten komen aan de Gossetlaan. Om pendelaars een degelijke parkeergelegenheid aan te bieden, wil hij eveneens een park-and-ride-zone. De metrolijn zou vertrekken in Groot-Bijgaarden en doorrijden naar Molenbeek, waar aansluitingen naar Brussel centrum voorzien zijn.

Geen vragende partij

Het Dilbeeks gemeentebestuur voelt weinig voor de plannen. “De gemeente is geen vragende partij voor een grote randparking”, zegt mobiliteitsschepen Stijn Quaghebeur (N-VA). “Het lijkt ons beter om aan de bestaande vervoersknooppunten voldoende parkeerplaatsen - en beveiligde fietsenstallingen - te voorzien zodat mensen zo dicht mogelijk bij de woning kunnen overstappen op het openbaar vervoer. Vanuit Dilbeek sta je met de trein op 20 minuten in hartje Brussel. Als de frequentie van de treinen tijdens de spits verder verhoogd kan worden - wat ook de bedoeling was van het gewestelijk expressnet - dan moet er geen miljard uitgegeven worden aan een oplossing die er geen is.” De gemeente Dilbeek heeft naar aanleiding van het Brussels mobiliteitsplan hierover al een negatief advies gegeven. Het Vlaams Gewest volgt het standpunt van het gemeentebestuur.

Denderstreek

Burgemeester Willy Segers (N-VA) is een beetje verbaasd over het voorstel van minister Smet. “Wij lezen zijn plannen enkel in de media”, aldus Segers. “Wij hebben nog nooit rond de tafel gezeten om een nieuwe metrolijn te bespreken. Nochtans heeft het Brussels gewest ons fiat nodig. Wij hebben zelfs nog geen enkel plan gezien, dus kunnen we er niets eens over debatteren, laat staan iets goed- of afkeuren.”

Segers benadrukt dat de metrolijn vooral problemen met zich zal meebrengen. “Groot-Bijgaarden is nu al een groot slachtoffer van de verstedelijking”, aldus Segers. “Met een metrolijn is het hek helemaal van de dam. Kijk maar in Aalst en Ninove, daar hebben ze een goede treinverbinding met Brussel, waardoor ze in sneltempo verstedelijken.”

Niet voor morgen

Volgens Segers zal de nieuwe metrolijn nog niet voor morgen zijn. “Brussel kan zelfs hun eigen tunnels niet onderhouden. Dan zal zo’n project niet meteen van de grond komen. En als er werk van gemaakt zou worden, moeten ze eerst met Dilbeek rond tafel gaan.”