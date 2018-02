Gemeente vindt geen kandidaten voor uitbreiding gemeenschapswacht 23 februari 2018

02u33 0 Dilbeek De gemeente vindt al meer dan een half jaar geen geschikte kandidaten voor de uitbreiding van de gemeenschapswacht. Ze wil meer handhaving rond sluikstorten, foutparkeren en andere overlastzaken.

Het gemeentebestuur wil nieuwe werkkrachten aantrekken voor meer controle in het straatbeeld. Eind september waren er drie kandidaten voor twee vacatures. "Geen enkele kandidaat slaagde voor de schriftelijke proef", zegt communicatieschepen Stijn Quaghebeur (N-VA). "In mei wordt een nieuw examen georganiseerd. De oproep zal binnenkort gelanceerd worden." Vooral het sluikstortprobleem moet volgens Quaghebeur aangepakt worden. Daarom zet de gemeente de grote middelen in.





Nieuwe oproep

"Er worden onder meer mobiele camera's aangekocht. Daarnaast kunnen de nieuwe medewerkers van de gemeenschapswacht meer controles uitvoeren. De politie kan uiteraard ook de nodige vaststellingen doen. Maar deze vacatures spitsen zich specifiek toe op problemen als sluikstorten en foutief parkeren." Binnenkort zal een nieuwe oproep gelanceerd worden via de gemeentelijke kanalen. (MEN)