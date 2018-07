Gemeente schakelt over op ledverlichting 18 juli 2018

De komende vijf jaar zal de gemeente Dilbeek overschakelen naar ledstraatverlichting. In Dilbeek staan momenteel 6.250 straatlampen, waarvan een kleine 6.000 nog niet energiezuinig zijn. "We willen jaarlijks 1.250 lampen vervangen", zegt mobiliteitsschepen Stijn Quaghebeur (N-VA). "Dit zal gebeuren door twee methodes. Enerzijds gaan we bij een heraanleg van een straat bekijken of de verlichting aan vernieuwing toe is. Anderzijds gaan we bekijken welke lampen het meeste energie verbruiken. Zo zullen binnenkort de lampen vervangen worden op de Schepdaalstraat. De verbruikskosten zullen er dalen van 7.000 euro naar 2.000 euro per jaar." De gemeente voorziet een bedrag van 2,8 miljoen euro voor het project. Het college zal ook samenzitten met netbeheerder Eandis om een projectplan op te stellen. "De vervanging zal vanaf volgend jaar op kruissnelheid zijn. In 2022 zal Dilbeek verlicht worden met ledlampen. Vandaag betaalt onze gemeente een energiefactuur van meer dan 300.000 euro per jaar. Door over te schakelen, kunnen we de factuur halveren."





(MEN)