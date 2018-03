Gemeente plaatst 2.500e zonnepaneel 14 maart 2018

02u26 0

De gemeente Dilbeek heeft reeds 2.500 zonnepanelen geplaatst. Tijdens de werken voor de nieuwbouw van gemeenteschool 't Keperke in Itterbeek zijn onlangs 28 nieuwe panelen geïnstalleerd. Samen kunnen de panelen een vermogen leveren voor het elektriciteitsverbruik van ongeveer 150 gezinnen. Hierdoor werd in totaal 238 ton CO2 uitgespaard. Momenteel onderzoekt de gemeente of het op de daken van de resterende gemeentelijke gebouwen nog meer zonnepanelen kan installeren. (MEN)