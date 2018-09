Gemeente koopt scoutslokalen op 07 september 2018

De gemeenteraad heeft de aankoop van een lap grond in de Lambrechtslaan goedgekeurd. Op het stuk grond staan de lokalen van scouts Sint-Alena. "De kerkfabriek was van plan om de grond te verkopen", zegt schepen van Patrimonium Jef Vanderoost (CD&V). "De gemeente maakte gebruik van haar voorverkooprecht. Voor 35.000 euro is het de grond nu van de gemeente. Dat is een lage prijs, omdat het gebied ingekleurd is als agrarische grond. Met de aankoop kunnen we de toekomst van de scouts verzekeren. Zij kunnen hun activiteiten blijven organiseren langs de Lambrechtslaan." (MEN)