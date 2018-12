Geldboete na verkeerd parkeren met pas aangekochte wagen waarvan papieren niet in orde zijn Tom Vierendeels

19 december 2018

15u03 0 Dilbeek Een onfortuinlijke man werd woensdag in de Halse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete.

Hij werd in februari van dit jaar in Groot-Bijgaarden onderworpen aan een controle toen de politie vaststelde dat hij geparkeerd stond op een plek waar dit niet toegelaten was. Bovendien bleek hij met geen enkele van de boorddocumenten, waaronder verzekering en keuring, in orde te zijn. “Maar de man stond geparkeerd voor het kantoor van zijn verzekeringsmakelaar en was daar aanwezig om alles in orde te brengen”, verdedigde de advocaat de man. “De auto waarmee hij reed had hij nog maar net gekocht.” De politierechter besloot het daarom om het op een geldboete te houden.