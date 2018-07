Geen zomerse opening voor Club Umani RENOVATIEWERKEN DUREN LANGER DAN GEDACHT MICHIEL ELINCKX

07 juli 2018

02u41 0 Dilbeek Er zal dan toch nog geen muziek weerklinken in Club Umani, opvolger van discotheek The Lord, deze zomer. Eigenaar Roger Kerremans is nog altijd bezig met de renovatie van het pand. Toch moeten feestvierders niet wanhopen. Zij zouden vanaf het najaar welkom zijn.

Club Unami wordt de opvolger van The Lord, de legendarische dancing langs de Ninoofsesteenweg. The Lord was in de jaren 80 en 90 een van de bekendste uitgaanstenten van Vlaanderen. Bekende Vlamingen als Phaedra Hoste, Veronique De Cock en Sam Gooris waren er kind aan huis. Na de millenniumwisseling bleken de glorietijden voor de Vlaamse megadiscotheken voorbij en in 2011 gingen de deuren van The Lord dicht. Roger Kerremans, drijvende kracht achter de Antwerpse Zillion en de Kokorico in Zomergem, nam de club over en startte grootschalige renovatiewerken. The Lord zou oorspronkelijk slechts twee jaar sluiten, maar al snel stootte Kerremans op verschillende problemen. Onder meer het Agentschap Wegen en Verkeer gaf in 2012 een negatief advies voor een vergunning. Begin dit jaar kwam er toch goed nieuws. Via de sociale media werd de nieuwe naam bekendgemaakt: Club Umani. Normaal gezien zou de discotheek nog voor de zomervakantie opengaan, maar tot nu toe blijft het stil. Een grote zomeropening viel in het water. "De renovatiewerken duurden langer dan gepland", aldus Kerremans. "Het grootste deel van het werk is klaar, maar de afwerking ontbreekt nog."





Eerder was er ook al een probleem met de luifel aan de ingang van de discotheek. Die werd zonder vergunning gebouwd. De gemeente Dilbeek tilde zwaar aan dat feit en Kerremans liet de luifel afbreken. "Nu doen we alles volgens de regels", aldus de zaakvoerder. "De komende weken willen we de laatste hand leggen aan de parking. Ook zal er een aparte strook voor taxi's gebouwd worden."





Geheim

Club Umani diende een aanvraag tot omgevingsvergunning in. Tot 26 juli kan iedereen zijn bezwaren indienen tijdens het openbaar onderzoek. Daarna zal het gemeentebestuur oordelen over de toekenning van de vergunning. Wanneer de discotheek werkelijk zijn deuren opent, blijft koffiedik kijken. Roger Kerremans houdt zich voorlopig op de vlakte. "Een streefdatum? Daar kan ik niet veel over zeggen. We willen zéker in 2018 openen. Waarschijnlijk zal dat ergens in het najaar zijn. Het lange wachten zal beloond worden. De discotheekgangers zullen vooral onder de indruk zijn van het interieur. Maar ook daarover kan ik nog niets verklappen. Dat blijft een geheim tot de opening."