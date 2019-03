Geen voorrang voor Nederlandstalige kinderen in Vlaamse rand: regeling botst op juridische bezwaren Michiel Elinckx

08 maart 2019

16u38 1 Dilbeek Er komt geen voorrangsregeling voor Nederlandstalige kinderen bij de inschrijving in een school in de Vlaamse rand. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) liet de regeling onderzoeken, maar stootte op juridische bezwaren. “Het randgebied moet een bijzonder statuut krijgen, waardoor voorrangsregels wél mogelijk zijn”, zegt Dilbeeks burgemeester Willy Segers (N-VA).

Minister Crevits liet in september onderzoeken of er een mogelijkheid was om leerlingen met minstens één Nederlandstalige ouder te verzekeren van een plaats in de scholen van de Vlaamse rand. Heel wat Franstalige leerlingen uit Brussel komen naar een Nederlandstalige school, waardoor sommigen uit de boot vallen. Het voorstel van Crevits botste op een negatief advies: er is geen juridische basis en de voorrangsregels kunnen beschouwd worden als een vorm van discriminatie op grond van nationaliteit.

Andere mogelijkheden

Dilbeeks burgemeester Willy Segers (N-VA) vindt dat er nog andere mogelijkheden zijn om het capaciteitstekort aan te pakken. “Zoals schepen Luc Deleu eerder deze week voorstelde, zijn wij voorstander van een voorrangsregel voor leerlingen uit Dilbeek”, aldus Segers. “Dat zou de instroom van Franstalige jongeren uit Brussel beperken. De Vlaamse rand is een speciaal geval, met heel wat verschillende nationaliteiten. Daarom pleit ik al jaren voor een bijzonder statuut voor de Vlaamse rand, waarbij er voorrangsregels kunnen komen. Maar daar staan we helemaal nog niet.”

Tot 80 procent anderstalige leerlingen

Volgens burgemeester Segers leidt de instroom van Franstalige leerlingen tot klassen waar 80 procent van de kinderen een andere taal spreekt. “Je kan wel inbeelden dat dat voor problemen zorgt”, aldus Segers. “Leerkrachten zijn niet opgeleid om met die situaties om te gaan. Ook voor het overige gedeelte van de leerlingen die wel Nederlands spreken, vormt het een probleem. Zij krijgen minder begeleiding van de leerkracht, waardoor het niveau zakt. Wij zijn het voorstel van Crevits niet ongenegen, maar het is niet evident om te oordelen wie Nederlandstalig is. Dat vormt het grote struikelblok.”

Plan op middellange termijn

Ook het gemeentebestuur van Asse denkt na over het nijpende capaciteitstekort in de scholen. Onderwijsschepen Joris Van den Cruijce (N-VA) wil echter nog geen duidelijk standpunt innemen. “Het is een dubbel verhaal, waarbij er een overloop is van Franstalige Brusselaars naar onze scholen”, aldus schepen Van den Cruijce. “Hierdoor ontstaat er een capaciteitsprobleem. Met het gemeentebestuur willen we een plan op middellange termijn uitdokteren, waarbij we een antwoord bieden. Het is natuurlijk onze bedoeling om iedereen kwalitatief onderwijs aan te bieden. Dat wordt de grote uitdaging van de komende jaren.”

De instroom van Franstalige leerlingen leidt tot klassen waar 80 procent van de kinderen een andere taal spreekt. Leerkrachten zijn daar niet voor opgeleid en ook voor het gedeelte kinderen dat wél Nederlands spreekt, vormt het een probleem. Zij krijgen minder begeleiding, waardoor het niveau zakt Willy Segers