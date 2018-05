Geen straf na aanrijding voetgangster 18 mei 2018

Een automobilist heeft van politierechter Johan Van Laethem opschorting van straf gekregen, nadat hij een voetgangster aanreed op de Stationsstraat in Dilbeek. "Het was er erg donker en slecht verlicht", argumenteerde de advocaat van de man. "Er stond een file en hij heeft die vrouw door omstandigheden gewoon niet gezien."





De man die lang geleden al eens een veroordeling opgelopen had, vertelde zelf ook dat hij echt wel voorzichtig was geweest, maar dat hij de vrouw door de slechte zichtbaarheid te laat opmerkte. Rechter Johan Van Laethem besloot daarom de straf op te schorten. Dat betekent dat zijn aandeel in het ongeval wel bewezen is, maar dat de man geen straf krijgt. (BKH)