Geen geld meer voor ‘Herder van het Pajottenland’: project wordt stopgezet Michiel Elinckx

28 maart 2019

14u46 0 Dilbeek Twee jaar na de lancering van de Herder van het Pajottenland wordt het project gestopt. Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei vindt geen financiële middelen meer om herder Hugo O te steunen.

Hugo O werd in 2016 voorgesteld als de Herder van het Pajottenland. Samen met zijn kudde schapen trok hij naar de verschillende Pajotse natuurgebieden, waar hij de mensen liet kennismaken met de lokale fauna en flora. Ondanks de positieve reacties moet herder Hugo noodgedwongen stoppen. “Heel wat mensen hebben mij geholpen, maar spijtig genoeg blijkt dit moeilijker leefbaar dan verwacht”, laat Hugo via sociale media weten. “Daarom heb ik besloten het herderen stop te zetten. Ik verkocht intussen het grootste deel van mijn kudde. Uiteraard blijf ik herder in hart en nieren en behoud ik nog een kleine groep schapen als hobby.”

Financieel niet meer leefbaar

Alwin Loeckx, directeur van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, vindt het een spijtige zaak. “Er was geen financiële leefbaarheid meer”, aldus Loeckx. “Er was een te groot gat om het alsnog te dichten. Daarom hebben we besloten te stoppen met het initiatief. Er waren heel veel positieve reacties op het project, maar als er amper inkomsten zijn, weet je dat het ophoudt. Of er een nieuwe herder komt? Als die de financiële slagkracht heeft, kan dat zeker. Maar voorlopig zetten we een punt achter het project.”