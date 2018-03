Geboortebomen planten 02 maart 2018

Het gemeentebestuur van Dilbeek organiseert op zaterdag 17 maart de jaarlijkse aanplant van geboortebomen op de weide in Groot-Bijgaarden. Ouders wiens kindje in 2017 geboren werd, worden getrakteerd op een hapje, drankje en een aandenken. Er worden onder meer twaalf hoogstammige notelaars in de grond gestopt. Voorts wordt een tombola georganiseerd, waarbij je een waardebon kan winnen voor een familieportret bij een beroepsfotograaf. De aanplant van de geboortebomen start om 15 uur aan het veld achter de Welzijnscampus in de Bosstraat. Wie erbij wil zijn, moet een formulier invullen en doorsturen naar burgerlijkestand@dilbeek.be. (MEN)