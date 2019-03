Gaslek in Dansaertlaan: begrafenis stopgezet, omwonenden moeten ramen en deuren dichthouden Tom Vierendeels; Wim De Smet

01 maart 2019

In de Robert Dansaertlaan in Dilbeek is vanochtend rond 11 uur een gevaarlijk gaslek ontstaan. Het lek ontstond tijdens de werkzaamheden voor de heraanleg van de Robert Dansaertlaan. Een graafmachine doorboorde er een middendrukleiding.

Om de veiligheid te garanderen, werd de nabije Stationsstraat meteen hermetisch afgesloten voor alle verkeer. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig en vragen aan de omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. Voor alle zekerheid werd ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Een uitvaartplechtigheid in de Saviokerk moest worden stopgezet. Alle aanwezigen werden geëvacueerd. Ook het politiecommissariaat werd ontruimd.

Meer info volgt later.