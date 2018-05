Furie zet rechtbank op stelten 19 mei 2018

02u41 0 Dilbeek Een vrouw uit Dilbeek riskeert een celstraf van twee jaar met uitstel voor poging doodslag op haar inmiddels ex-vriend.

De twee hadden vorige zomer nog een knipperlichtrelatie, iets waar de vrouw moeilijk mee kon omgaan. Op 12 juni escaleerde de situatie. De man werd midden in de nacht wakker toen de vrouw op hem zat en hem probeerde te wurgen. Hij kon zich bevrijden en nam de benen. Al ging ook dit niet zomaar, want de beklaagde klampte zich nog steeds aan hem vast.





"Ze heeft hem zonder enige aanleiding proberen wurgen", aldus een verbouwereerde procureur. "De intentie tot doden is dan ook bewezen." Maar toen de vrouw de vordering te horen kreeg, verloor ze haar zelfbeheersing. "Klopt niets van", krijste ze. "Hij is de schuldige! Hij manipuleert iedereen!" Het duurde even voor de vrouw weer kalmeerde, waarna haar advocaat dan toch kon pleiten. Hij vroeg de vrijspraak op basis van twijfel. Uitspraak op 14 juni. (WHW)