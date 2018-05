Fractieleider Deleu: "Stop met persoonlijke lastercampagne" 25 mei 2018

02u47 0 Dilbeek Liberaal fractieleider Luc Deleu (Open Vld) heeft de voorbije gemeenteraad geopend met een opvallende verklaring.

Volgens Deleu, die ook lijsttrekker wordt van de liberale partij, zouden enkele politieke partijen roddels over hem verspreiden. "Zo zou ik voor zes maanden geschorst zijn als advocaat aan de balie van Brussel", zegt Deleu. "Ik zou zogezegd maffiageld van Bulgaarse oorsprong witgewassen hebben. Daar is niets van waar, dit is een persoonlijke lastercampagne."





Volgens Deleu zouden zouden politieke collega's de roddels verspreiden. "Mij kan je daar niet mee schaden, maar hou er rekening mee dat 30 mensen economisch afhankelijk zijn van wat er op mijn advocatenkantoor gebeurt." Hij dreigt dus met een rechtszaak. "Als de beweringen blijven aanhouden, trek ik naar de rechtbank wegens laster. Ik ga geen politieke partijen noemen, maar als deze onwaarheden blijven gevoed worden, onderneem ik verdere stappen." (MEN)





