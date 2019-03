Floralia brengt ode aan Pieter Bruegel: 20 reproducties worden tentoongesteld Michiel Elinckx

07 maart 2019

13u36 0 Dilbeek Van 6 april tot en met 5 mei palmt Floralia Brussels het Kasteel van Groot-Bijgaarden in. Naast de bloementapijten kunnen bezoekers 20 reproducties van Pieter Bruegel bewonderen.

De zestiende editie van Floralia Brussel staat in het teken van de viering rond Pieter Bruegel, die 450 jaar geleden overleed. De organisatie stelt twintig reproducties van de Vlaamse meester voor in het oorspronkelijke formaat. Ze zullen te vinden zijn in het park, de serre, de Donjon en de kapel. Om in het Bruegel-thema te blijven, wordt de Toren van Babel nagebootst. De grote waterput dat zich op het binnenplein van het kasteel bevindt, zal worden gedecoreerd met bloemen.

Bloemen

Naast de schilderijen pakt Floralia natuurlijk ook uit met 500 soorten tulpen, hyacinten, narcissen en andere variëteiten. Bezoekers kunnen onder meer genieten van tapijten van wilde bloemen onder de eeuwenoude bomen, het hart van rode tulpen en een labyrint in alle kleuren van de regenboog. Daarbovenop komen op zaterdag 13 en zondag 14 april gekostumeerde Venetianen elke bezoeker verrassen met hun nieuwste en indrukwekkende kostuums.

Het park is vier weken open van 10 uur tot 18 uur. Volwassenen betalen 14 euro, senioren en studenten 12 euro. Kinderen tussen de 6 en 14 jaar krijgen een kortingstarief van 5 euro. Kinderen onder de 6 jaar mogen gratis binnen.