Firma haalt ‘behekste woning vol geld’ leeg, nadat 80 jongeren worden opgepakt voor inbraken Burgemeester Segers hoopt dat rust terugkeert Michiel Elinckx

04 december 2018

17u28 0 Dilbeek De ‘behekste woning vol geld’ langs de Lenniksebaan is volledig leeggehaald door een professionele firma. De eigenaar van de woning besliste, in samenspraak met het Dilbeekse gemeentebestuur, om zijn inboedel uit het pand te halen. Binnenkort wordt de woning ook gesloopt.

De verloederde dokterswoning is al enkele weken het mikpunt van Brusselse jongeren. Op de sociale media circuleerden geruchten dat de witte villa behekst zou zijn, en dat die vol geld zou liggen. Vanuit de hoofdstad kwamen groepen jongeren om in het huis in te breken. Het gevolg was ongezien: 80 jongeren werden gearresteerd op enkele dagen tijd. De politie had de handen vol om de villa te bewaken. De eigenaar van de woonst, een chirurg die anoniem wenst te blijven, zat afgelopen vrijdag rond de tafel met de lokale politie en het gemeentebestuur. Hij besliste om de woning leeg te maken. In de toekomst gaat de villa ook onder de sloophamer.

Stank nauwelijks te harden

Vanochtend begon het eerste deel van de opruimingswerken. Een professionele firma werd ingehuurd om de woning leeg te maken. Volgens enkele getuigenissen verkeerde de woning in een erbarmelijke staat. Uitwerpselen lagen op de vloer, overal werd afval gesmeten. Van de inboedel van de eigenaar bleef niet veel meer over. Een hele dag was de kuisfirma bezig met de schoonmaak van de woning. Het afval werd in een container gedeponeerd. De stank rond het huis was nauwelijks te harden. De politie hield de hele tijd een oogje in het zeil.

Einde saga?

Dilbeeks burgemeester Willy Segers (N-VA) hoopt dat de absurde saga nu aan zijn einde komt. Het voorbije weekend werden wel nog zes arrestaties uitgevoerd. “De inbrekersaantallen zakken, maar het fenomeen blijft bestaan”, aldus Segers. “Afgelopen weekend hebben we de controle van het huis gecombineerd met het begin van de BOB-campagne. Onze manschappen hielden controles vlak bij het huis, waardoor we de bewaking ook konden uitvoeren. Het huis is nu leeg. Het is de bedoeling om ook de houten plakkaten weg te halen en alles open te maken. Zo kan iedereen zien dat er niets meer te vinden is.” De komende dagen zal het Dilbeekse politiekorps controles blijven uitvoeren. Segers hoopt dat de rust en veiligheid rond de wijk terugkeert. “Dat is onze grootste bezorgdheid. Die inbrekers sluipen door tuinen van buurtbewoners om het huis te bereiken. Omwonenden voelen zich niet meer veilig. Dat moet dringend ophouden. Hopelijk komt iedereen tot het besef dat het huis volledig leeg is. Onze agenten kregen de afgelopen dagen steun van de federale politie, maar dat was een tijdelijk maatregel. Nu krijgen we nog bijstand van andere politiezones, maar ook dat blijft niet oneindig duren. De lokale politie heeft ook nog andere taken te vervullen.”

Afbraak of niet?

Over de afbraak van het huis blijven er nog onduidelijkheden. De eigenaar kan meteen de procedure starten voor de sloop. “Of dat gaat gebeuren, weet ik niet”, zegt Segers. “De bal ligt in zijn kamp, daar kunnen wij niet in tussenkomen. Als de procedure meteen in gang gezet wordt, kan het huis binnen de twee maanden gesloopt worden.”