Fikse boete na botsing met verkeersbord 02 mei 2018

Ook wie een verkeersbord aanrijdt, meldt dat best meteen bij de politie. Dat ondervond G.D. in juli vorig jaar toen hij bij een aanrijding ook een bord beschadigde. Hij bleef zelf niet ter plaatse en dus werd hij vervolgd voor vluchtmisdrijf. "Er zat wel al een deuk in het bord", vertelde zijn advocate in de rechtbank. "Hij was eigenlijk ook niet gevlucht. Zijn wagen liet hij achter en hij wilde dan de ochtend nadien naar de politie gaan." De rechter besloot hem enkel te veroordelen, omdat G.D. niet ter plekke was gebleven, maar hij kreeg wel nog steeds een boete van 1.760 euro waarvan 1.040 euro met uitstel. (BKH)