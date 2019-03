Fietsersbond applaudisseert voor voorbijrijdende fietsers in de Moeremanslaan Michiel Elinckx

11u08 0 Dilbeek Fietsersbond Pajottenland hield vanmorgen hun jaarlijkse applausactie in de Henri Moeremanslaan. Op het kruispunt met de Berchemstraat moedigden ze voorbijrijdende fietsers aan met klappende handen en een luide bel.

Het is een vaste traditie: op de eerste dag van de lente organiseert de Fietsersbond een applausactie. Met dit initiatief willen ze fietsers aanmoedigen om hun tweewieler te pakken tijdens de warmere maanden. “Het weer wordt warmer, de dagen duren weer langer”, zegt Marc Van Acker van Fietsersbond Pajottenland. “Ideaal moment om de fiets weer van stal te halen en op een ecologische manier naar werk of school te gaan.” Dat de vereniging op de Moeremanslaan staat, is niet toevallig. De straat staat gekend als sluiproute naar Brussel. “Auto’s kruisen er fietsers, die onder meer naar Regina Caeli gaan. Het zorgt vaak voor gevaarlijke taferelen, wat erg jammer is. Fietsers verdienen meer respect van automobilisten. Deze actie wil ook daar aandacht aan besteden.”