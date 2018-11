Feestcomité Savio stelt kerstmarkt voor Michiel Elinckx

05 november 2018

11u00 0 Dilbeek Tijdens het weekend van 8 en 9 december organiseert het Feestcomité van Savio Dilbeek haar jaarlijkse kerstmarkt.

In de feestzaal van Savio, in de Stationsstraat, zullen tal van kraampjes opgesteld staan om de bezoekers te ontvangen. De hele zaal zal ingekleed worden in een warme kerstsfeer. Het Feestcomité heeft ook een X-Mas Bar in de tent op het kerkplein. Daar kunnen bezoekers proeven van verschillende typische winterdranken. In de ontmoetingsruimte worden enkele lekkernijen geserveerd, zoals wafels, pannenkoeken, verwenkoffies en een wintersoep. Op zondagmiddag is er zelfs een kerststoofpotje. De kerstmarkt opent zaterdag haar deuren vanaf 14 uur, zondag vanaf 11 uur.