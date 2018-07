Familieruzie leeft verder via internet 06 juli 2018

Een vrouw is zonder straf weggekomen voor het versturen van anonieme berichten. Haar echtgenoot was sinds enkele jaren verwikkeld geraakt in een stevige ruzie met de nieuwe vriendin van zijn vader, die in Dilbeek woont. Uiteindelijk verbrak zijn vader hierdoor alle banden met hem. "Ik zag wat dit deed met hem en heb daarom iets ondernomen", aldus de vrouw. Ze verstuurde onder een schuilnaam enkele berichten naar de dochter van de vrouw met wie haar man in de clinch lag. Hierin maakte ze de vrouw en haar schoonvader zwart tegenover het 14-jarig meisje. Een klacht met burgerlijke partijstelling werd ingediend en na een onderzoek van het IP-adres kwamen ze bij haar terecht.





De rechter had oog voor de specifieke omstandigheden en gaf enkel de opschorting. (WHW)