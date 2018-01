Extra fietsbeugels op komst 02u24 0

In de komende maanden zullen er op verschillende plaatsen in de gemeente extra fietsbeugels geplaatst worden, 96 in totaal. De eerste staan er intussen al aan kasteel La Motte in Sint-Ulriks-Kapelle. Voorts komen er nieuwe fietsbeugels aan onder meer de bibliotheken, sportterreinen en gemeentelijke gebouwen. (MEN)