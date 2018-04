Expert onderzoekt verkeerslichten N8 26 april 2018

Een deskundige zal zich moeten buigen over de werking van de verkeerslichten aan het op- en afrittencomplex op de Ninoofsesteenweg. Dit in het kader van een ongeval waarbij motard Sylvain T. op 16 september 2016 zwaargewond geraakte. Hij botste toen tegen een auto, en werd zelf gedagvaard omdat hij een rood licht genegeerd zou hebben. Maar dat ontkent hij zelf ten stelligste. Maar de automobilist verklaarde dat ook hij door groen reed. En de lichten aan het complex leverden in het verleden ook al discussies op in de politierechtbank omdat ze volgens sommigen niet correct afgesteld zouden zijn. (BKH)