Etienne en Christiane zijn gouden koppel 21 juni 2018

Etienne Vandormael (71) en Christiane Leemans (71) gaven elkaar vijftig jaar geleden hun jawoord. Ze leerden elkaar kennen op een bal. Zij had een café in Anderlecht, maar sloot haar loopbaan af bij een groenteverwerkingsbedrijf. Hij werkte als mecanicien bij Sabena, en maakte later de overstap naar British Airways. Nog later sleutelde hij aan de helikopters en vliegtuigen van de Belgische luchtmacht. Samen zijn ze de trotse ouders van Nadia en Eric, en grootouders van Rob en Senne.





(SMH)