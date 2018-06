Emile en Suzanne vieren hun vijftigste huwelijksverjaardag 29 juni 2018

Emile Vandersmissen (76) en Suzanne Verhoeven (75) uit de Aardbeienstraat in Dilbeek vierden hun gouden bruiloft. Ze leerden elkaar kennen in Galmaarden via een vriendin van Suzanne. Die was het buurmeisje van Emile. Suzanne werkte in de kledingwinkel van haar ouders en kon de zaak, nadat ze die had overgenomen, verder uitbouwen tot een kwaliteitsvolle zaak. Toen de buurt sterk veranderde, stopten ze. Emile was veearts en trok door het hele land om bedrijven, beenhouwers en visboeren te controleren. Hij werkte ook voor Pfizer in de dierengeneeskunde en was er verantwoordelijk voor het beleid in Oost-Europa. In Dilbeek was hij veearts in bijberoep. Hij volgde een opleiding bij de VTB en werd na zijn pensioen reisleider. Met toeristen trokken ze door Azië, Amerika, Australië en China. Suzanne volgde schilderlessen en gaf aquarelles in het RCI. Ze zijn ook paardenliefhebbers. Het koppel kreeg de kinderen Stephane, Yves en Veronique en de kleinkinderen Jerome, Olivier Alexandra en Amelie.





