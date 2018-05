Emile en Liliane zestig jaar getrouwd 03 mei 2018

Emile Mannaert (85) en Liliane Van Damme (79) hebben onlangs hun diamanten bruiloft gevierd. Ze leerden elkaar kennen op de Paaskermis in zaal Ons Huis in Lebbeke. Zij werkte bij kledingzaak Maes, hij ging aan de slag bij de MIVB. Vandaag verzorgt Emile nog graag zijn kippen en duiven, en werkt hij in de tuin. Liliane wandelt nog dagelijks. Hun gezin groeide met een dochter en een kleinzoon.





(SMH)