Einde van examens vieren eindigt voor politierechtbank Tom Vierendeels

28 februari 2019

17u13 0 Dilbeek Een jonge student krijgt een werkstraf opgelegd nadat hij in december 2017 onder invloed achter het stuur betrapt werd.

“Mijn cliënt was het einde van de examens gaan vieren en liet zich nadien meeslepen door een vriend waardoor hij zichzelf in de kijker van de politie reed”, zei de advocaat. Een patrouille haalde de man, die nog geen twee jaar zijn rijbewijs had, naar de kant en bij controle bleek de bestuurder 1,49 promille in het bloed te hebben. De rechter gaf de kerel een werkstraf van 26 uur en een rijverbod van 21 dagen. Daar schieten nog 6 dagen van over aangezien het rijbewijs al voor 15 dagen was ingetrokken.