Eigenaar Brasserie Julie koopt pastorie: “Eerst rustig bekijken wat hier mogelijk is” Historisch gebouw gaat voor 435.000 euro onder de hamer Michiel Elinckx

07 november 2018

14u46 1 Dilbeek Thomas Locus, de gelauwerde chef-kok van Brasserie Julie, is de nieuwe eigenaar van de pastorie in de Processiestraat in Bodegem. Hij telde er een aardige 435.000 euro voor neer. Over de toekomst van het pand kan hij evenwel nog niets prijsgeven.

De Bodegemse pastorie werd openbaar verkocht, zij het niet meteen met het beoogde succes. De eerste zitting in september leverde een schamele 90.000 euro op als hoogste bod. De kerkraad had toch graag een hogere som gezien. En dat hoger bod kwam er in de daaropvolgende dagen, waardoor een tweede zitting georganiseerd moest worden. Wie daar het hoogste bod op tafel zou leggen, kreeg sowieso de sleutels.

Zaal Solleveld zat dinsdag afgeladen vol voor die tweede zitting. Al snel werd het duidelijk dat de verkoopprijs er richting 400.000 euro ging. Uiteindelijk was het Locus die 435.000 euro bood, en zo de concurrentie achter zich hield. Hij mag zich de nieuwe eigenaar van de pastorie noemen.

Impulsieve beslissing

En zo is het voor Locus echt een topweek aan het worden. Zijn Brasserie Julie werd maandag nog door de culinaire gids Gault&Millau bekroond tot ‘Brasserie van het Jaar’, en nu komt daar dus de verwerving van de historische pastorie bij. “Het was eigenlijk een redelijk impulsieve beslissing”, bekent Locus. “Vorige week ontdekte ik dat er een tweede veilingmoment op de agenda stond, en ik heb toen besloten om deel te nemen. Ik bleef uiteindelijk over met nog een andere bieder, die overigens regelmatig in onze zaak komt eten. Dat was dus een beetje raar, maar ik heb dan toch aan het langste eind getrokken.”

Met de aankoop breidt Locus zijn imperium in Sint-Martens-Bodegem uit. Zo is er eerst en vooral Brasserie Julie — het vroegere Bistro Margaux. Voorts heeft hij ook nog B&B Louis 1924, een bed&breakfast in de Lange Veldstraat. “Maar of ik in de pastorie een nieuwe zaak zal openen, is nog niet zeker”, klinkt het. “Ik wil eerst rond de tafel zitten met de gemeente Dilbeek en de dienst Onroerend Erfgoed om te weten wat er kan. Er is ook een kans dat de pastorie omgevormd wordt tot een hedendaagse woning. Je krijgt niet elke dag de mogelijkheid om zo’n historisch gebouw op een boogscheut van je restaurant te kopen. Daarom houden we alle opties open.”

Kerkraad Sint-Martinus, de verkoper van de pastorie, is tevreden. “Thomas Locus is gekend in Sint-Martens-Bodegem”, zegt voorzitter Pol De Saeger. “Hij heeft de financiële capaciteiten om er iets moois van te maken. En 435.000 euro is geen slechte prijs. We hadden misschien op een iets hoger bedrag gerekend, maar je moet soms de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen. Met deze financiële injectie zullen we restauraties binnen onze parochie financieren.”