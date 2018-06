Eerste veroordeling na 51 jaar op de baan 19 juni 2018

02u52 0 Dilbeek Een 86-jarige man moest het komen uitleggen in de Halse politierechtbank nadat hij vluchtmisdrijf gepleegd had.

P.V. reed vorig jaar op een parking in de Brusselstraat in Groot-Bijgaarden een auto aan, en vertrok vervolgens. "Mijn cliënt heeft zijn rijbewijs al sinds 1967 en heeft nooit eerder iets misdaan", aldus zijn advocaat. "Volgens ons was het ook net die andere bestuurder die tegen de auto van mijn cliënt reed toen die een vrachtwagen wilde ontwijken."





Politierechter Dina Van Laethem vond echter dat de mooie staat van dienst van de man maar weinig wilde zeggen. "Het aantal vluchtmisdrijven piekt net in de leeftijdscategorie van mensen die in de jaren dertig geboren zijn", aldus Van Laethem. Er was ook een getuige van het ongeval en dat was voldoende om de man te veroordelen tot een boete van 1.760 euro, deels met uitstel, en een rijverbod van een maand. (BKH)