Edgard en Marie vieren 50 jaar huwelijk 22 juni 2018

Edgard Mondelé (83) en Marie Vermeulen (81) uit de Eksterstraat in Schepdaal zijn een gouden paar. Marie groeide op in Argentinië omdat haar papa er werkte voor Steverlinck. Ze was er leerkracht en vroedvrouw. In België ze werkte voor een Duitse firma en behandelde ze de paanse correspondentie. Edgard verliet ook België en trok naar Congo. Na zijn terugkeer werkte Edgard bij de Kredietbank en gaf hij avondles Engelse correspondentie. Na het verlies van zijn eerste echtgenote leerde hij Marie kennen. Marie turnt bij KVLV en bezoekt regelmatig haar broers in Argentinië. Edgard renoveert antieke meubelen. Ze zijn de fiere ouders van Inge, An en Elke en de kleinkinderen Jonas, Viola, Harriet, Pippa en Hiko.





(SMH)