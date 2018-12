Duo kocht cannabis op parking van Brantano WHW

24 december 2018

11u14 0 Dilbeek Een 27-jarige man uit Molenbeek en een 26-jarige Mechelaar zijn veroordeeld tot celstraffen van respectievelijk 36 en 18 maanden.Ze weren betrapt bij een drugsdeal aan de Brantano van Dilbeek

Op 4 juni werden de twee tegengehouden op de Ninoofsesteenweg. Een verkeerscamera had even daarvoor hun nummerplaat herkend omdat deze als ‘verloren’ was aangegeven. Een patrouille hield hen staande en de agenten merkten meteen dat de twee zeer nerveus oogden. Na een korte doorzoeking van het voertuig trof man 175 gram cannabis aan in een zak onder de passagiersstoel. Bij een huiszoeking in de woning van een van hen te Molenbeek werd nog eens 169 gram aangetroffen. Uit onderzoek bleek dat ze de cannabis even daarvoor hadden gekocht op de parking van de Brantano te Dilbeek. “Wel enkel voor eigen gebruik”, hielden ze vol. De rechtbank geloofde hier -gezien de hoeveelheid- geen snars van en veroordeelde beiden. Om dat een van de beklaagden al eens veroordeeld werd voor soortgelijke feiten kreeg hij een beduidend strengere straf.