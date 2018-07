Duivels voorrang op Vijverfestival PROGRAMMA FEESTEDITIE AANGEPAST VOOR KLEINE FINALE MICHIEL ELINCKX

12 juli 2018

02u46 3 Dilbeek Het Vijverfestival past haar programmatie aan door de laatste WK-wedstrijd van de Rode Duivels. De match zal te zien zijn op een groot scherm op het Patattenveld. De organisatie heeft, voor haar vijftiende verjaardag, enkele verrassingen in petto.

Het Vijverfestival blaast dit jaar vijftien kaarsjes uit. De muzikale tweedaagse blijft gratis en weet enkele grote namen te strikken. Vrijdag topt Johan Verminnen de affiche, zaterdag moeten Daan, Delvis en The Color Grey de pannen van het dak spelen. "Vooral de komst van Johan Verminnen is een grote eer", vertelt programmator Guy Stevens. "Hij stond op het podium tijdens de opening van CC Westrand. Door zijn warme band met Dilbeek komt hij ieder jaar terug. Dat hij nu op onze affiche staat, is een fantastisch gevoel."





De organisatie mikt terug op 10.000 bezoekers, gespreid over de twee dagen. Het Vijverfestival heeft zijn stekje gevonden op de festivalkalender. "En daar zijn we blij mee. We zijn blij met het succes van het festival. Dit jaar voeren we amper wijzigingen toe. Door deze feesteditie zal de vijver, waarin het hoofdpodium ligt, voor de gelegenheid er extra feestelijk uitzien. Meer kunnen we daar helaas nog niet over zeggen. Het is een verrassing voor onze bezoekers."





Toch gooien de Rode Duivels een klein beetje roet in het eten. Door het verlies tegen Frankrijk speelt België zaterdag de kleine finale om 16 uur. De organisatie van het Vijverfestival twijfelde niet en past haar programmatie aan. "Op het podium aan het Patattenveld komt een groot scherm", weet Stevens. "Door de wedstrijd wordt het optreden van Bruna vervroegd naar 15 uur. Anysa mag, in plaats van op het Patattenveld, optreden in de vijver. We willen voor een laatste keer onze helden aanmoedigen. We weten dat het hele land in de ban is van de Rode Duivels. Het zou flauw zijn om niet mee te gaan met die flow. De festivalgangers kunnen genieten van hun favoriete groepen én hun favoriete ploeg."





Herbruikbare drinkbekers

Naast de muzikale acts zullen er rond het gemeentehuis food trucks te vinden zijn. Daarbovenop wil het Vijverfestival zijn duurzaam karakter in de verf zetten met herbruikbare drinkbekers. De veiligheidsmaatregelen, die twee jaar geleden ondernomen werden na de aanslagen in Brussel, blijven evenwel gelden. "Het terrein wordt volledig afgebakend met hekken. Alle bezoekers zullen gecontroleerd worden aan de ingang door de security. De voorbije jaren verliep dat allemaal heel vlot. We zien geen reden om dat nu te veranderen." Rond het festivalterrein worden geen alcoholische dranken toegelaten.





Het Vijverfestival start vrijdag om 18.30 uur, zaterdag al om 14 uur. Meer info over de line-up vind je op www.vijverfestival.be.