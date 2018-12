Drugs en verboden wapens in beslag genomen bij verkeerscontroles Tom Vierendeels

17 december 2018

14u28 0 Dilbeek De lokale politiezones TARL en Dilbeek hebben afgelopen weekend de kracht gebundeld om verschillende grootschalige alcoholcontroles te organiseren in de verschillende gemeenten. Bij de drie controles samen werden 1.611 bestuurders onderworpen aan een ademtest.

De eerste controle vond vrijdagavond plaats in Dilbeek, waar dertien agenten deelnamen aan de actie. Op zondag werd er zowel in Ternat als Roosdaal gecontroleerd door zestien agenten. Bij de drie controles samen werden 1.611 ademtesten afgenomen. 26 bestuurders bleken de diep in het glas te hebben gekeken. Daarnaast werden drie personen betrapt op het gebruik van cannabis. Drugs die werden aangetroffen bij de controles werden in beslag genomen. Ook twee verboden wapens, een telescopische matrak en een baseballknuppel, werden in beslag genomen.

In totaal werden nog eens vijftig processen-verbaal opgesteld voor verschillende inbreuken zoals het negeren van de verkeerslichten, het niet dragen van de veiligheidsgordel, het niet hebben van een geldige verzekering en het rijden zonder rijbewijs.