Drie trajectcontroles nog deze maand actief CAMERA'S STAAN AL KLAAR LANGS NINOOFSESTEENWEG TOM VIERENDEELS

14 april 2018

02u43 0 Dilbeek De Ninoofsesteenweg zal eind deze maand in zowel Lennik, Schepdaal als Itterbeek actieve trajectcontrole hebben. De camera's die hiervoor gebruikt worden, staan er nu al en worden op dit moment reeds gebruikt om verdachte nummerplaten te seinen.

De ANPR-camera's, oftewel slimme camera's, werden al enige tijd geleden geïnstalleerd langs de Ninoofsesteenweg en de Lennikse Brusselstraat, waar eind deze maand de trajectcontrole ook geactiveerd wordt. "De gegevens die deze camera's registreren, lopen nu al binnen bij ons", valt er bij de lokale politiezone Dilbeek te horen. "Ze zijn gekoppeld aan de zogeheten blacklist, een database waar alle geseinde nummerplaten in staan. Wanneer iemand met zo'n geseinde nummerplaat langs één van de acht palen op ons grondgebied rijdt, dan reageren we." Marc Hellinckx, korpschef van de lokale politiezone Pajottenland (waar Lennik onder valt), bevestigt intussen dat ook de ANPR-camera's in Lennik - langs de Brusselsestraat en Ninoofsesteenweg - op dit moment al nummerplaten registreren. Of de camera's al resultaten geboekt hebben, is nog niet duidelijk.





Flitspalen vervangen

In Dilbeek staan de camera's aan het op- en afrittencomplex van de Brusselse Ring, en voorts ook langs de steenweg in Itterbeek en Schepdaal. Net als in Lennik wordt er op die laatste twee locaties trajectcontrole ingevoerd. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil op die manier de vaste flitspalen vervangen. "Eind april zullen de trajectcontroles in Itterbeek en Schepdaal volledig operationeel zijn", klinkt het in Dilbeek. "Alles staat er, maar de apparatuur moet nog geijkt worden en we testen het doorsturen van de beelden nog. Het zijn overigens niet wij die de processen-verbaal zullen opstellen voor overtreders, maar wel de gewestelijke verwerkingscentrale in Antwerpen."





Korpschef Marc Hellinckx laat weten dat ook de trajectcontroles in Lennik momenteel nog in een testfase zitten, en dat het systeem gelijktijdig met dat in Dilbeek operationeel zal worden. Ook hier vallen de camera's onder de hoede van het AWV. Maar Lennik heeft ook eigen ANPR-camera's die geschikt zijn voor trajectcontrole, in de Schapenstraat. Die controle zal pas later geactiveerd worden, al zal dat volgens Hellinckx ook niet meer te lang duren.