Drie parkings krijgen opknapbeurt 26 mei 2018

De gemeente heeft de plannen klaar voor de heraanleg van enkele parkings. In Groot-Bijgaarden wordt de parking aan de Bosstraat volledig vernieuwd. Er zullen 79 afgebakende plaatsen voorzien worden. De werken zullen starten tijdens de zomervakantie. In Sint-Ulriks-Kapelle wordt in het najaar de parkeercapaciteit van voetbalclub Boka United uitgebreid tot 90 plaatsen. Tot slot wordt de parking op de hoek van de Plankenstraat en de Herdebeekstraat in Sint-Anna-Pede in het najaar in een nieuw kleedje gestoken. Er zal plaats zijn voor 17 auto's. (MEN)