Drie maand rijverbod voor chauffeur die wegvlucht 04 mei 2018

S.B. reed in september vorig jaar in op een wagen die voor hem linksaf wilde slaan in Schepdaal. De man reed nadien gewoon door. De twee inzittenden in de auto die hij aanreed raakten lichtgewond. Al snel stond de politie bij hem aan de deur. "Hij heeft een zware fout gemaakt", vertelde zijn advocate in de politierechtbank "In een paniekreactie is hij doorgereden."





Politierechter Johan Van Laethem was niet mals voor de man. "Je bent in volle snelheid naar huis gereden om daar dan nog een joint te roken", aldus Van Laethem. De man ging naar huis met een boete van 3.200 waarvan 2.000 euro met uitstel, een rijverbod van drie maanden en hij moet ook het theoretisch, praktisch en psychologisch examen afleggen voor hij nadien zijn rijbewijs terugkrijgt. (BKH)