Drie jaar rijverbod voor hardleerse dronkaard 17 april 2018

J.P. werd in de Halse politierechtbank veroordeeld tot een rijverbod van drie jaar en een boete van 1.600 euro nadat hij nog maar eens dronken achter het stuur betrapt werd. Op 26 februari 2016 werd hij tegengehouden in Dilbeek, deze keer met 1,76 promille alcohol in het bloed. Dat is goed voor negen glazen bier. Het was al de vijfde keer dat hij zich moest verantwoorden voor rijden onder invloed van alcohol en ook zijn advocaat erkende het probleem. "Mijn cliënt weet dat hij een alcoholprobleem heeft, maar hij kan het niet laten om voor kortere afstanden de auto te nemen. Ik kan dan ook niets betwisten." J.P. zal ook zijn rijexamens opnieuw moeten afleggen. (MEN)