Dilbeekse student wint grootste hackathon van het land Michiel Elinckx

11 december 2018

13u47 0 Dilbeek Nico Nurski, een 26-jarige student toegepaste informatica aan hogeschool Odisee, won een prijs in de categorie Business Intelligence en SAP op Hack The Future, de grootste hackathon van ons land.

Hack the Future vond plaats in het Edegemse Fort 5, dat gespreid over twee dagen maar liefst 460 hackers ontving. Zo’n hackathon is een bijeenkomst van software ontwikkelaar. “Het concept van Hack the Future is eenvoudig maar sterk”, vertelt Nico, die in Groot-Bijgaarden woont. “Via allerlei digitale uitdagingen moeten we een vlag zien te vangen. We krijgen daarbij verschillende opdrachten met hints. Creatief en out-of-the-box denken zijn essentieel, net als kennis van de programmeertaal Java. Zo’n hackathon is dus een ideaal moment om onze leerstof in realiteit om te zetten.” Nico kreeg een Virtual Reality-headset als prijs mee naar huis.