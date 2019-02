Dilbeekse politie liet 7.516 bestuurders blazen tijdens winterBOB Tom Vierendeels

13 februari 2019

18u54 0 Dilbeek De Dilbeekse politie heeft de afgelopen BOB-campagne meer dan 7.500 alcoholtesten uitgevoerd. In totaal hadden net iets meer dan honderd bestuurders te veel gedronken.

De winterBOB -die u vermoedelijk niet ontgaan is- liep van 30 november tot 28 januari. In totaal werden 7.516 bestuurders aan een ademtest onderworpen. 103 onder hen, of 1,37 procent, bleken te diep in het glas gekeken te hebben. Omgerekend gaat het om gemiddeld 125 alcoholtesten per dag. “Het gros van de testen werd afgenomen tijdens gerichte verkeerscontroles”, laat de politie weten. “Daarnaast werden er 104 testen afgenomen na een ongeval. Veertig procent van de controles gebeurde tijdens de week.”

Het aantal alcoholtesten in de gemeente stijgt jaarlijks exponentieel. “Bij de winterBOB van 2015 werden 1.243 testen afgenomen”, luidt het. “Het jaar nadien 4.385 en vorig jaar 4.887. Enerzijds valt deze toename te verklaren door het uitgebreid gebruik van de samplingtoestellen.” Dit zijn apparaatjes waarin bestuurders vanaf een afstand moeten blazen en die zeer snel een indicatie geven of er al dan niet alcohol in de lucht aanwezig is. “Daarnaast voerden onze interventieploegen ook extra controles uit”, besluit de politie.