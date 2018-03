Dilbeekse gewezen schepen Marc De Meulemeester onverwacht overleden sam

21 maart 2018

23u19

Bron: belga 0 Dilbeek Het Dilbeekse gemeenteraadslid Marc De Meulemeester (Open Vld) is vandaag op 57-jarige leeftijd onverwacht overleden aan complicaties van een longontsteking.

De Meulemeester was tot 2012 drie opeenvolgende legislaturen in Dilbeek schepen. Hij had in de loop der jaren onder meer Ruimtelijke Ordening, Middenstand en Sport als bevoegdheden.

Het nieuws wordt bevestigd door burgemeester Willy Segers (N-VA).