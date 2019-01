Dilbeek ontvangt capaciteitsmiddelen voor scholen Krijgt De Kriebel binnenkort een middelbare afdeling? Michiel Elinckx

02 januari 2019

15u49 0 Dilbeek Dilbeek krijgt voor het eerst extra capaciteitsmiddelen voor scholen. De lokale taskforce, samengesteld uit alle lokale schoolbesturen, kreeg de opdracht een voorstel uit te werken om de voorziene 5.769.000€ aan subsidies te verdelen over verschillende projecten. Opvallend: de gemeente Dilbeek wil een middelbare afdeling in basisschool De Kriebel bouwen.

“Na een grondige vergelijking van de verschillende ingediende projecten werden drie Dilbeekse projecten geselecteerd voor capaciteitsronde 2019-2021", zegt uittredend schepen van Ondewijs Jef Vanderoost (CD&V). “Voor het basisonderwijs viel de keuze op de bouw van een nieuwe basisschool in Sint-Anna-Pede - goed voor een kostenplaatje van 2,46 miljoen euro én 200 nieuwe plaatsen. Daarnaast werd ook de uitbreiding van de capaciteit lager onderwijs van de Broederschool opgenomen in het project. De uitbreiding van de school moet 138 nieuwe plaatsen opleveren. Daaraan wordt een kostenplaatje van 1 miljoen euro verbonden.

Finale goedkeuring in 2019

Voor het middelbaar onderwijs wil de gemeente Dilbeek basisschool De Vlinder uitbreiden en een middelbare school met een eerste graad opstarten. “Hierdoor kan op korte termijn de toenemende capaciteitsnood in de eerste graad opgevangen worden”, zegt Vanderoost. “Bij een volgende capaciteitsronde zal prioriteit gegeven worden aan uitbreidingsprojecten van Regina Caeli en Don Bosco en de oprichting van een nieuwe gemeentelijke basisschool in Wolsem.” Het is uiteindelijk de Vlaamse Regering die in het voorjaar van 2019 finaal de capaciteitsprojecten zal selecteren en definitief goedkeuren. Mits goedkeuring kunnen de verschillende schoolbesturen versneld werk maken van de realisatie van hun projecten.