Dilbeek krijgt gratis wifi Michiel Elinckx

10 december 2018

De Europese Commissie heeft groen licht gegeven voor de installatie van gratis wifi in Dilbeek.

In Vlaanderen hadden 184 gemeenten zich kandidaat gesteld om kans te maken op de gratis wifi. Europa geeft 15.000 euro om de draadloze internettoegang te installeren. Het geld wordt gebruikt om wifi-hotspots te installeren bij openbare plaatsen, zoals de bibliotheek of het gemeentehuis. In totaal kregen 97 Belgische gemeenten goedkeuring voor de Europese subsidie. Wanneer de gratis wifi in Dilbeek geactiveerd wordt, is nog niet geweten.