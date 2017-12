Dilbeek knipt in pastorieën GEMEENTE STELT - NA KERKENBELEIDSPLAN - PASTORIEPLAN VOOR MICHIEL ELINCKX

02u25 1 Foto Mozkito De pastorie van de Heilige Familieparochie wordt omgevormd tot een woning. Dilbeek De pastorieën van Sint-Theresia, Heilige Familie, Sint-Rumoldus en Sint-Martinus zullen op termijn verdwijnen. De gemeente Dilbeek wil, in samenspraak met het bisdom, de gebouwen een nieuw leven geven. Ook voor de kerken was er goed nieuws.

De Vlaamse Overheid gaf in 2012 alle gemeenten de opdracht om een toekomst uit te tekenen voor de kerkgebouwen. In juni werd een eerste kerkenbeleidsplan opgesteld. Daaruit bleek dat de Sint-Theresiakerk zijn deuren zou sluiten. Nu komt er daar een vervolg op met een pastorieplan. Alle kerkelijke en openbare instanties kwamen samen om de toekomst van de pastoriegebouwen te bespreken. "De pastorieën van de parochies Sint-Ambrosius, Sint-Egidius, Sint-Gertrudis en Savio blijven in gebruik", zegt schepen van Patrimonium Jef Vanderoost (CD&V). "Voor de overige pastorieën wordt een herbestemming gezocht. Eerst wordt het aartsbisdom Mechelen-Brussel aangesproken voor de desaffectatie van de gebouwen. Hierdoor zijn de eigenaars vrij om een keuze te maken voor de toekomst van de pastorieën."





Chirolokalen

De pastorie van Sint-Theresia komt in handen van de lokale Chirovereniging. Zij zullen er hun lokalen en activiteiten centraal stellen.





Daarnaast wordt de pastorie van de parochie van de Heilige Familie een woning. "Het gebouw zal verhuurd worden. Ook voor Sint-Martinus wordt deze optie onderzocht. Daar liggen de kaarten wel iets ingewikkelder omdat het gebouw een beschermd monument is. De kerkfabriek onderzoekt ook de herbestemming van de pastorie van Sint-Rumoldus. De plannen zijn vergevorderd en ik verwacht over enkele weken witte rook met een definitieve oplossing. Meer kunnen we daarover niet zeggen."





Intussen is er ook goed nieuws over de herbestemming van de kerkgebouwen.





De gemeente Dilbeek onderhandelt met Regina Caeli om het gebouw te integreren in hun school. "Dat zou het simpelste zijn. Zij zijn ook vragende partij naar die oplossing. Voorts hebben wij goed nieuws gekregen over de Sint-Martinuskerk. Eerder dienden we een subsidieaanvraag in voor het onderzoek tot de hervorming naar een verrijzeniskerk. Ons project werd, samen met 14 anderen, uitgekozen uit een hele waslijst. In 2018 gaat dit onderzoek dus van start en zal de nevenbestemming concreter vorm krijgen. Het onderzoek zal een jaar lopen, daarna kunnen we beginnen met de uitwerking."





Boek

Het gemeentebestuur liet beide plannen ook bundelen in een naslagwerk. In het boek, dat 164 pagina's telt, wordt het volledige traject voorgesteld en is er meer achtergrondinformatie over de geschiedenis van de gebouwen.