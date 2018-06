Dilbeek kleurt zwart, geel en rood 25 juni 2018

02u35 0 Dilbeek Zaterdagmiddag kleurde Dilbeek heel even zwart, geel en rood. Aan café De Living verzamelden meer dan duizend supporters om de match op groot scherm te bekijken.

Geen voetbalfeest op het gemeenteplein, maar wel aan café De Living. Voor een maand wordt de zaak omgedoopt tot de Kantinski. Iedere match wordt uitgezonden, tijdens de wedstrijden van de Rode Duivels is er een groot scherm buiten het café. Zaterdagnamiddag zakten meer dan duizend mensen af naar de afgesloten d'Arconatistraat. Zij zagen hoe Eden Hazard en co. Tunesië afmaakten met 5-2. De sfeer voor en tijdens de match was uitbundig. Na de wedstrijd werden de supporters nog getrakteerd op een optreden van coverband Les Truttes. Donderdagavond om 20 uur wordt de match van van de Rode Duivels tegen Engeland ook uitgezonden op groot scherm. (MEN)