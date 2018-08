Dil'Arte breidt aantal opleidingen uit 11 augustus 2018

02u36 0

De Dilbeekse kunstacademie Dil'Arte voegt nieuwe opleidingen toe. Vanaf september kunnen studenten kiezen voor audiovisuele kunst, in eerste instantie met een aparte klas voorzien in het vak beeldatelier. Leerlingen kunnen hun eerste stapjes zetten in de beeldverwerking en proberen tot unieke beelden te komen door te goochelen met nieuwe en oude mediatechnieken, fotografie en film. Het jaar daarop stromen de leerlingen door naar de opleiding audiovisuele kunst. Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt er ook gestart met de opleiding tot deejay. Dit schooljaar wordt gebruikt om alles voor te bereiden met de aankoop van het nodige materiaal en de zoektocht naar een geschikte leerkracht. Inschrijven kan nog tot 30 september via mijnacademie.be. (MEN)